Від +9 на заході до +29 на сході та півдні: прогноз погоди в Україні на 24 травня

У суботу, 24 травня, в Україні прогнозується різкий перепад температур: від прохолодних +9°C на заході до спекотних +29°C на сході та півдні країни. Найтепліше цього дня буде у східних регіонах, південних областях та у районі Дніпра — тут очікується від +24 до +29 градусів.

Натомість захід України опиниться під впливом прохолодного повітря — температура триматиметься в межах +9…+14°C. У центральних та північних областях, а також на більшій частині території, стовпчики термометрів покажуть від +20 до +25 градусів.Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Дощі та грози охоплять більшість регіонів, за винятком півдня та південного сходу, де опадів не передбачається.

У Києві 24 та 25 травня очікуються короткочасні зливи з грозами. Місцями можливий град і поривчастий вітер. Температура повітря в суботу сягне близько +20°C, у неділю буде прохолодніше — близько +18°C, проте в періоди дощів повітря може охолоджуватися ще більше.

За словами Діденко, дощі вже матимуть літній характер — вони будуть періодичними, але місцями досить інтенсивними.

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