Від нього мурахи по шкірі: який трилер від Netflix вартий уваги

Шукаєте гострих відчуттів та непередбачуваних сюжетних поворотів? Фантастичний трилер "Часовий зріз" на Netflix поєднує в собі загадки, часові парадокси та захопливу історію, яка тримає в напрузі до останньої хвилини.

Стрічка, що вийшла 30 жовтня 2024 року, вже встигла увірватися до топу найпопулярніших фільмів на платформі та знайти свою віддану аудиторію серед українських глядачів. Про це пише 24 tv.ua.

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У центрі сюжету – дівчина, яка несподівано переміщується з 2024 року в 2003-й. Вона опиняється за кілька днів до трагічної події – вбивства своєї сестри таємничим злочинцем у масці. Отримавши шанс змінити минуле, головна героїня стикається з серйозною дилемою: як врятувати сестру, не порушивши часовий континуум?

Фільм майстерно переплітає елементи наукової фантастики з гострим психологічним трилером. Глядачі разом з героїнею занурюються у складні моральні питання: чи можна змінювати минуле заради порятунку близької людини, якщо це може мати катастрофічні наслідки для майбутнього?

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