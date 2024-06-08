Від оновлення даних до мобілізації: у ТЦК прокоментували видачу 'бойових' повісток

Час вручення повісток для мобілізації не регламентується конкретними законодавчими актами, а визначається на підставі медичного висновку про стан здоров’я та потреби армії у фахівцях певної військової спеціальності.

Таку інформацію надав майор Роман Істомін, представник Полтавського обласного військового комісаріату, у своєму інтерв’ю виданню "Фокус".

Військовий представник Роман Істомін наголосив, що процедура відправлення громадян на військово-лікарську комісію (ВЛК) після оновлення даних у територіальних центрах комплектування (ТЦК) не є автоматичною. Він пояснив, що оновлення персональних даних протягом 60 днів, як вимагає закон, не призводить до негайного направлення на ВЛК. Це стосується лише тих випадків, коли після оновлення в реєстрі відсутня інформація про придатність особи до військової служби.

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Істомін також зазначив, що існує окрема постанова Кабміну №1487, яка регулює направлення осіб на ВЛК, якщо вони з’явилися у ТЦК за повісткою. Він підкреслив, що ці процедури є законними та не порушують чинне законодавство, оскільки вони відбуваються паралельно з уточненням даних та перевіркою документів.

За словами Істоміна, час між оновленням даних та проходженням ВЛК не регламентується законом, але всі, хто перебуває на військовому обліку, мають право на отримання оцінки своєї придатності до служби. Він додав, що навіть якщо направлення на ВЛК відбувається негайно, це не є порушенням закону.

Відповідно до наказу Міноборони №402 від 4 травня 2024 року, на проходження ВЛК відводиться не більше 14 днів. Істомін зазначив, що терміни встановлюються з урахуванням часу, необхідного для збору повної інформації про здоров’я особи. Повістка на відправку може бути вручена відразу після ВЛК або пізніше, залежно від потреби у комплектуванні Збройних сил та направленні осіб до навчальних центрів за спеціальністю. Істомін підкреслив, що закон не встановлює конкретних термінів для цього процесу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про обставини, за яких батькам дітей з інвалідністю можуть не надати відстрочку від мобілізації.

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