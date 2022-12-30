Окремі банкноти стануть недійсними в Україні з 1 січня: які будуть вилучені
В Україні з 1 січня 2023 року Національний банк почне поступово вилучати з обігу окремі банкноти. Це стосуватиметься купюр номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень, які дули випущені в період з 2003 по 2007 роки.
В НБУ повідомили, що старі купюри поміняють на оновлені. Також їх замінять монетами відповідного номіналу. Зокрема, на монети мінятимуть банкноти по 5 та 10 гривень зразка 2018 року, а нові паперові гроші замінять банкноти по 20 та 100 гривень.
Таке рішення фінрегулятор ухвалив, щоб підвищити якість готівки в обігу та покращити розрахунки готівкою.
"Крім того, велика кількість різних дизайнів банкнот одного номіналу в обігу може призводити до плутанини та витрат зайвого часу під час здійснення готівкових розрахунків", – запевнили у Нацбанку.
В НБУ пояснили, що заміна старих купюр підвищить захист і якість грошей.
Заміна старих купюр відбуватиметься наступним чином:
- Починаючи з 1 січня банки вилучатимуть старі банкноти та не пускатимуть їх в обіг.
- НБУ не буде підкріплювати старими купюрами каси фінустанов.
- Банкноти старого зразка після вилучення з обігу утилізують.
В Нацбанку наголосили: українцям не потрібно терміново позбуватися старих грошей – вони будуть дійсними при платежах та розрахунках.
"Водночас поступово в обігу банкнот попереднього покоління ставатиме дедалі менше, а їх місце займатимуть відповідні "сріблясті" монети номіналом 5 та 10 гривень зразка 2018 року та оновлені банкноти номіналом 20 та 100 гривень – із сучасним дизайном та посиленою системою захисту", – додали у Нацбанку.
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