Відрізняються майже втричі: які ціни на борщовий набір в Україні та Польщі

Ціни на інгредієнти для приготування борщу в Україні та Польщі показують значну різницю у серпні 2024 року. Згідно з дослідженням аналітичного центру Gremi Personal, комплект продуктів для борщу в Польщі обійдеться у 306,9 гривень (що еквівалентно 29,02 злотих), тоді як в Україні його можна придбати за 169,7 гривень, що майже в три рази дешевше.

В останньому звіті, опублікованому Gremi Personal, наведено аналіз вартості основних продуктів харчування в Україні та Польщі. Дослідження показало, що, незважаючи на поширену думку про більш доступні ціни в Польщі, Україна продовжує мати перевагу у вартості життєво необхідних товарів. "Розрив у цінах між двома країнами частково пояснюється різницею у життєвому рівні та середньому доході", – зазначила Анна Джоболда, керівник відділу рекрутації Gremi Personal.

Відрізняються майже втричі: які ціни на борщовий набір в Україні та Польщі. Джерело: GremiPersonal Відрізняються майже втричі: які ціни на борщовий набір в Україні та Польщі. Джерело: GremiPersonal

Згідно з даними, мінімальна зарплата в Польщі з липня 2024 року складає приблизно 4300 злотих брутто, що дорівнює близько 3060 злотих нетто, або приблизно $738. В Україні, починаючи з квітня 2024 року, мінімальна зарплата становить 8000 гривень брутто, що після оподаткування складає 6440 гривень, або близько $200.

Середня зарплата в Польщі оцінюється в $1450 (близько 6000 злотих нетто), тоді як в Україні вона становить приблизно $580 (21 800 гривень).

Експерти Gremi Personal підкреслюють, що для всебічного розуміння вартості життя в обох країнах необхідно враховувати не лише ціни на продукти, але й загальні доходи та витрати населення, щоб отримати повне уявлення про економічний стан і добробут громадян.

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