Цены на ингредиенты для приготовления борща в Украине и Польше показывают значительную разницу в августе 2024 года. Согласно исследованию аналитического центра Gremi Personal, комплект продуктов для борща в Польше обойдется в 306,9 гривен (что эквивалентно 29,02 злотых), в то время как в Украине его можно приобрести за 169,7 гривен, что почти в три раза дешевле.

В последнем отчете, опубликованном Gremi Personal, представлен анализ стоимости основных продуктов питания в Украине и Польше. Исследование показало, что несмотря на распространенное мнение о более доступных ценах в Польше, Украина продолжает иметь преимущество в стоимости жизненно необходимых товаров. "Разрыв в ценах между двумя странами частично объясняется разницей в жизненном уровне и среднем доходе", – отметила Анна Джоболда, руководитель отдела рекрутации Gremi Personal.

Отличаются почти втрое: какие цены на борщевой набор в Украине и Польше. Источник: GremiPersonal

Согласно данным, минимальная зарплата в Польше с июля 2024 года составляет примерно 4300 злотых брутто, что составляет около 3060 злотых нетто, или примерно $738. В Украине начиная с апреля 2024 года минимальная зарплата составляет 8000 гривен брутто, что после налогообложения составляет 6440 гривен, или около $200.

Средняя зарплата в Польше оценивается в $1450 (около 6000 злотых нетто), в то время как в Украине она составляет примерно $580 (21 800 гривен).

Эксперты Gremi Personal подчеркивают, что для всестороннего понимания стоимости жизни в обеих странах необходимо учитывать не только цены на продукты, но и общие доходы и расходы населения, чтобы получить полное представление об экономическом состоянии и благосостоянии граждан.

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