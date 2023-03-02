Чи скасують вихідний 8 березня в Україні: що вирішили

Міжнародний жіночий день, який відзначається щороку 8 березня, зародився ще на початку 20 століття під час від масових протестів за права жінок, що проводилися у США. Тоді жінки вимагали скорочення робочого дня, збільшення заробітної плати та права голосу.

У серпні 1910 року активістка німецьких соціал-демократів Клара Цеткін на конференції в Копенгагені запропонувала заснувати Міжнародний день боротьби за жіноче рівноправ'я та емансипацію. І вже у 1911 році цей день вперше відзначили в Німеччині, Австро-Угорщині, Данії й Швейцарії, проте конкретної дати свята не встановили

Тільки у 1975 році Генасамблея ООН проголосила 8 березня днем святкування досягнень жінок.

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Тим часом в Україні вирішили скасувати вихідний на 8 березня. Спочатку з такою ініціативою виступила низка народних депутатів Верховної Ради. Вони зареєстрували проєкт Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення українських свят.

Цим документом депутати планують скасувати святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня на державному рівні. Народні обранці планують встановити нове святе, присвячене жінкам, на 25 лютого – цього дня вони пропонують відзначати День української жінки.

"Досі на державному рівні визначено вихідним днем 8 березня – так званий "Міжнародний жіночий день", встановлений окупаційним московським режимом з метою популяризації власного погляду на роль і місце жінок. Його впроваджено за ініціативи Клари Цеткін у 1921 році, з прив’язанням до початку Лютневої революції в росії 1917 року. Вважаємо більш доцільним відзначати "День української жінки" в дату народження найвідомішої української письменниці та громадської діячки Лесі Українки, а саме 25 лютого. Натомість в березні необхідно відзначити пам’ять Великого Кобзаря Тараса Шевченка в день його народження, 9 березня", – йдеться у проєкті закону.

Зокрема, законопроєктом пропонується внести зміни до Кодексу законів про працю України встановити українські свята, а саме:

25 лютого – День української жінки (День українки) – День народження Лесі Українки;

9 березня – Шевченків день – День народження Тараса Шевченка;

друга неділя травня – День матері.

Днями у застосунку "Дія" навіть запустили голосування з приводу, чи потрібно скасувати вихідний 8 березня. Як повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров, "є два варіанти – залишити офіційним вихідним чи зробити робочим днем".

Опитування триватиме до 6 березня. Кожен може проголосувати. Користувачам пропонують обрати:

Цей день має бути робочим

Залишаємо вихідним

Не можу визначитись

Результати будуть доступні після завершення голосування.

Як проголосувати: потрібно авторизуватись у застосунку "Дія", обрати категорію "Послуги" та натиснути "Опитування". Інструкція тут.

Зазначимо, цього року 8 березня буде звичайним робочим днем, оскільки в Україні оголошено воєнний стан.

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