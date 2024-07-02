Чи відправить Україна засуджених жінок на війну: відповідь Мін'юсту

В Україні від травня 2024 року набув чинності закон, що передбачає добровільну мобілізацію деяких категорій ув'язнених за нетяжкими злочинами. У законі не прописано, чи можуть мобілізувати лише чоловіків, що відбувають покарання.

Як пояснив міністр юстиції Денис Малюська, нині мобілізація охоплює лише засуджених чоловіків.

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"Я ніколи не чув від військових, що є потреба мобілізувати жінок. Тому я припускаю, що попиту на жінок у ЗСУ не буде", — допустив міністр.

Малюська зауважив, що відповідно до закону колишні засуджені мають служити у спеціальних підрозділах. Тому ув'язнених чоловіків та жінок не змішують через "значне збільшення ризиків".

На думку Малюськи, рішення щодо формування змішаних підрозділів із засуджених жінок та чоловіків повинні приймати керівники в ЗСУ.

Нагадаємо, раніше міністр юстиції повідомляв, що Україна може залучити до Збройних Сил від 10 000 до 20 000 ув'язнених та осіб із судимостями.

Ми розповідали також, які зміни чекають на українців з 1 липня стосовно мобілізації.

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