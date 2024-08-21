Відстрочку від мобілізації отримає ще одна категорія чоловіків: який закон ухвалила Рада

Український парламент ухвалив важливе рішення, яке стосується мобілізації під час воєнного стану. Закон №11391, прийнятий 21 серпня, передбачає повернення відстрочки від призову для ще більшого кола військовозобов'язаних.

Тепер відстрочку від мобілізації отримають чоловіки, чиї рідні (повнорідні або неповнорідні) брати чи сестри загинули або зникли безвісти під час бойових дій. Раніше таке право мали лише повнорідні брати загиблих захисників, повідомляє Судово-юридична газета.

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Раніше в законі передбачалося, що військовозобов'язані, у яких загинули близькі родичі, зокрема повнорідні брати та сестри, не підлягали мобілізації. Проте слова про неповнорідних братів і сестер були вилучені з відповідної статті, що викликало обурення серед громадськості.

Законопроєкт повертає захист для тих, чиї неповнорідні брати або сестри загинули чи зникли безвісти під час бойових дій, надаючи їм право на відстрочку від призову. Це рішення стало відповіддю на петицію, яку подавали родини загиблих військовослужбовців у квітні 2024 року.

Зміни до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" набудуть чинності після підписання документа Президентом України.

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