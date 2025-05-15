Очікуване потепління: синоптики назвали, коли чекати справжнього літа в Україні

Початок травня в Україні виявився несподівано холодним. Замість весняного тепла в деяких регіонах зафіксували заморозки, а місцями навіть випав сніг.

Навіть на Півдні стовпчики термометрів не досягли очікуваних +20 градусів. Коли ж варто чекати справжнього потепління та чи буде воно стрімким – розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі для 24 Каналу.

За словами синоптикині, у найближчі дні Україна залишатиметься під впливом зони пониженого атмосферного тиску, яка хоч і слабка, але нестабільна та схильна до змін.

Над територією країни все ще переважає прохолодна й волога повітряна маса, що надійшла з півночі. У денні години, коли температура дещо підвищується, це сприяє утворенню хмар та локальних дощів.

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"Можна помітити характерну картину: вдень світить сонце, потім раптово насувається дощова хмара, випадають опади різної сили, після чого знову з’являється сонячне проміння. Таке чергування вказує на нестабільність у атмосферних процесах", – пояснила Наталія Птуха.

За прогнозами метеорологів, у найближчі дні заморозків в Україні не передбачається. Завдяки збільшенню хмарності ночі хоч і залишатимуться прохолодними – від +2 до +9 градусів – проте загрози замерзання поки що немає, щонайменше до 16 травня. Вдень температура коливатиметься в межах +12…+18 градусів.

На Заході країни, а також у Вінницькій та більшості північних областей 15–16 травня очікується зниження денної температури. Причина – вплив більш активного атмосферного фронту з північного заходу, який принесе підвищену хмарність та дощі. У цих регіонах максимальні денні температури сягатимуть лише +8…+14 градусів.

Водночас у південних та східних областях прогнозується поступове потепління – до +20, а місцями навіть до +23 градусів, – повідомила синоптикиня Укргідрометцентру.

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Різкого потепління найближчим часом синоптики не прогнозують. За словами Наталії Птухи, певне підвищення температур можливе лише в південних регіонах 15–16 травня.

Вона також зауважила, що вже на вихідні та на початку нового тижня температурні показники можуть знову повернутися до нинішнього рівня.

"Починаючи з середини наступного тижня, прогнозується поступове покращення. Саме тоді слід очікувати більш впевнене зростання температурних значень – ближче до початку третьої декади місяця", – зазначила синоптикиня.

Водночас вона уточнила, що приблизно до 20-х чисел травня температурний фон залишатиметься таким, як нині – з незначними коливаннями.

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