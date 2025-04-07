Очікувані +15 на горизонті: синоптикиня назвала дату потепління в Україні

У понеділок, 7 квітня, погодні умови в Україні суттєво відрізнятимуться залежно від регіону: в одних областях очікується сніг, в інших – дощі, а подекуди опадів не буде взагалі. Температурні показники також варіюватимуться – від нічних заморозків до +12°C.

Такий прогноз озвучила синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, найбільша ймовірність снігопадів спостерігатиметься на півночі країни, дощі охоплять південний схід, а в інших регіонах суттєвих опадів не передбачається.

"Очікується поривчастий північно-західний вітер, який подекуди може досягати штормових значень – від 15 до 20 м/с", – додала Діденко.

За словами Наталії Діденко, найближчої ночі заморозки очікуються в західних, північних та центральних регіонах України, за винятком Дніпропетровської області. Також місцями температура опуститься нижче нуля на території Одеської та Миколаївської областей. У решті областей вночі прогнозується від +2 до +6 градусів.

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Протягом дня 7 квітня температура коливатиметься залежно від регіону: на заході та півночі країни повітря прогріється до +1…+4 градусів, у центральній частині буде від +2 до +5, на Дніпропетровщині можливе потепління до +7. У південних регіонах очікується +3…+6, а на сході – найтепліше: до +9…+12 градусів тепла.

У столиці, за прогнозом синоптикині, понеділок відзначиться невеликим снігом чи мокрим снігом, сильним вітром північно-західного напрямку та нічними заморозками в межах 0…–2 градуси. Вдень температура підніметься до +1…+3 градусів.

Також Наталія Діденко повідомила, що холодна погода з нічними заморозками протримається протягом усього тижня. Очікуване потепління розпочнеться лише на Вербну неділю. Підвищуватись температура почне із 12 квітня, але не стрімко. Про денні максимуми в межах +15 градусів можна говорити із 16 квітня. Щоправда, в цей час небо затягне хмарами, подекуди накрапатиме дощ.

Раніше ми розповідали, що синоптики попереджали киян, що після потепління прийде раптовий холодний фронт.

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