Очікується буря червоного рівня: прогноз геомагнітної активності на 31 травня

У вихідні, 31 травня та 1 червня, активність бурі становитиме К-індекс 4.67. Геомагнітна буря – це збурення магнітного поля Землі, яке виникає внаслідок сонячної активності, зокрема після спалахів або корональних викидів. Потік заряджених частинок із Сонця, досягнувши планети, порушує роботу магнітосфери.

Про це повідомляє Meteoagent. За шкалою NOAA, рівень бурі з індексом Kp 5.04 відповідає слабкому рівню G1. Хоча значних наслідків зазвичай не фіксується, можливі окремі збої:

перебої у роботі GPS та радіозв’язку на високих широтах;

незначні відхилення в роботі супутників та енергетичних мереж. Про це повідомдяє

Як бурі можуть впливати на здоров’я

Деякі люди з метеочутливістю можуть скаржитися на головний біль, дратівливість, втому, безсоння чи підвищений тиск. Утім, прямих наукових доказів впливу магнітних бур на самопочуття поки недостатньо.

Читайте також: На Сонці відбулися незвичайні подвійні виверження маси: чим загрожує Землі

Поради для покращення самопочуття в період бур

Дотримуйтеся стабільного режиму сну та відпочинку, мінімізуйте використання ґаджетів перед сном.

Займайтесь фізичною активністю, але без надмірних навантажень.

Пийте достатньо води та обирайте збалансоване харчування.

Приймайте призначені ліки за рекомендацією лікаря.

Навіть у період геомагнітних збурень підтримка здорового способу життя допоможе зменшити потенційний дискомфорт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!