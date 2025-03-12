Очікується червоний рівень: прогноз магнітних бур на 13 березня

Новий тиждень розпочнеться із сильної магнітної бурі червоного рівня, яка, за прогнозами вчених, задасть неспокійний тон на найближчі дні. Такі геомагнітні явища часто стають причиною погіршення самопочуття у людей, особливо у тих, хто чутливо реагує на зміни атмосферного тиску. Окрім впливу на здоров’я, магнітні бурі можуть спричиняти перебої в роботі радіозв’язку та електронних пристроїв.

Період з 10 по 15 березня обіцяє бути досить напруженим у плані геомагнітної активності. Про це пише РБК.

Магнітна буря виникає внаслідок потужних спалахів на Сонці, коли у космос викидаються великі об’єми заряджених частинок. Діставшись магнітосфери Землі, вони викликають її збурення, яке й називають магнітною бурею. Вчені постійно спостерігають за цим процесом і фіксують рівень активності за так званим К-індексом. Якщо його значення сягає позначки 5, мова йде про бурю червоного рівня, яка може впливати на роботу техніки та здоров’я людини. Помірні коливання, нижчі за ці значення, зазвичай відчувають лише метеочутливі люди.

Численні дослідження підтвердили зв’язок між геомагнітними бурями та станом здоров’я. Люди у такі періоди частіше скаржаться на головний біль, мігрень, загальну слабкість і втому. Порушення сну, сонливість вдень або безсоння вночі, перепади настрою, зниження концентрації, а також підвищена дратівливість і тривожність — одні з найпоширеніших симптомів. У багатьох можуть загостритися хронічні захворювання або виникнути проблеми з тиском та серцево-судинною системою.

Після сильної семибальної бурі, що спостерігалась на вихідних, геомагнітна активність дещо знизиться, проте залишається на підвищеному рівні. 13 березня очікується підвищення активності до рівня 5-6, а це означає, що вплив бур залишатиметься помітним. Лише 15 березня можливе поступове зниження геомагнітних коливань, хоча й тоді рівень активності залишатиметься в межах К-індексу 5.

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Варто врахувати, що прогнози мають попередній характер. Сонячна активність динамічна, тому дані можуть змінюватися навіть протягом доби. У зв’язку з цим важливо стежити за оновленнями від фахівців.

Щоб мінімізувати вплив магнітних бур на організм, лікарі радять дотримуватись помірного способу життя. У ці дні слід уникати надмірних фізичних і психоемоційних навантажень, обмежити вживання кави, алкоголю, важкої, жирної чи гострої їжі. Організму потрібен повноцінний сон, збалансоване харчування та достатня кількість рідини. Прогулянки на свіжому повітрі допоможуть підтримати загальний стан, а провітрювання приміщень сприятиме кращому самопочуттю. За найменших ознак погіршення стану здоров’я варто звернутися за медичною допомогою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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