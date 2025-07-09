Очікується магнітна буря рівня G1: прогноз геомагнітної активності на 10 липня

Найближчими днями магнітна активність залишатиметься на помірному рівні, без потужних геоштормів. Проте вчені попереджають: навіть за умов середніх коливань геомагнітного поля багато людей можуть відчути нездужання, особливо ті, хто чутливо реагує на зміни в атмосфері.

У період із 7 по 12 липня очікується серія помірних магнітних бур, які можуть супроводжуватись такими симптомами, як підвищена втома, дратівливість, головний біль, сонливість або апатія. 10 липня рівень геомагнітної активності буде у межах G1. Про це повідомдяє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Магнітні бурі виникають через активність на Сонці. У результаті спалахів і вибухів у космос потрапляють заряджені частинки, які рухаються в напрямку Землі та стикаються з магнітосферою, викликаючи її збурення. В залежності від сили бурі, ці процеси можуть мати вплив як на самопочуття людей, так і на роботу техніки, зв'язку, а також на системи навігації.

Найвразливішими до таких коливань є люди з хронічними хворобами, метеозалежні, вагітні, діти та особи похилого віку. У дні підвищеної активності вони можуть зіткнутися з головним болем, сонливістю, дезорієнтацією, емоційною нестабільністю, порушенням сну або навіть загостренням хронічних захворювань. Часто фіксують і стрибки артеріального тиску, збої серцевого ритму, відчуття тривожності чи апатії.

Попри те, що повністю уникнути впливу магнітних бур неможливо, фахівці радять вжити заходів для зниження їхнього впливу на організм. Найперше — забезпечити якісний сон, лягати й прокидатися в один і той самий час, не менше як 7–9 годин на добу. Також варто підтримувати водний баланс, пити достатньо води, уникати кофеїну та енергетиків, особливо у другій половині дня.

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Харчування має бути легким, збалансованим і багатим на вітаміни — більше свіжих овочів та фруктів, менше жирного та смаженого. Важливо зменшити рівень стресу: уникати конфліктів, емоційних перевантажень, не брати на себе забагато обов’язків. Корисними будуть прогулянки на свіжому повітрі, регулярне провітрювання кімнати та зменшення часу перед екранами, особливо перед сном.

Тим, хто має хронічні захворювання, рекомендується бути обережними, тримати під рукою необхідні ліки та не зволікати зі зверненням до лікаря, якщо стан здоров’я погіршується.

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