Очікується підвищення сонячної активності: прогноз магнітних бур на 28 лютого

Магнітні бурі є наслідком сонячних спалахів, тому новини про підвищену активність Сонця часто викликають занепокоєння. Останнім часом науковці зафіксували кілька потужних спалахів, однак серйозної загрози вони поки не несуть.

За останні дні Сонце випустило чотири спалахи класу С та три спалахи класу М, один із яких досяг високого рівня. Хоча такі явища можуть спричинити збурення магнітосфери та порушення роботи засобів зв’язку, наразі небезпечних викидів корональної маси не зафіксовано. Сонячна активність залишається помірною, хоча можливість сильніших спалахів класу Х не виключається.

Фахівці Центру прогнозування космічної погоди NOAA (SWPC) попереджають, що серія спалахів може викликати геомагнітні бурі. Найближчі бурі очікуються з 26 по 28 лютого. 28 лютого прогнозується середня буря з ймовірним посиленням до червоного рівня.

Важливо розуміти, що прогнози можуть змінюватися через мінливість сонячної активності. Вчені рекомендують стежити за оновленнями, щоб бути готовими до можливих змін у магнітному полі Землі.

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Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей. У такі періоди багато хто відчуває головний біль, мігрень, слабкість, сонливість, запаморочення, зниження концентрації та пригнічений емоційний стан. Також можливі скачки артеріального тиску, проблеми з серцевим ритмом, підвищена тривожність і дратівливість.

Щоб зменшити вплив магнітних бур, лікарі радять більше відпочивати, уникати стресу та фізичних перевантажень. Важливо дотримуватися нормального режиму дня, спати не менше 7-9 годин, вживати більше овочів і фруктів, пити достатню кількість води, регулярно гуляти на свіжому повітрі та провітрювати приміщення. Якщо самопочуття різко погіршується, варто звернутися до лікаря.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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