Очікуються весняні 16 градусів тепла: прогноз погоди на 30 січня

Останні дні січня принесуть незвично теплу погоду, яка більше нагадуватиме весну, ніж середину зими. Причому рекордне потепління очікується не лише на півдні, а й у центральних і західних областях.

Такі прогнози оприлюднили "Укргідрометцентр" та синоптик Наталка Діденко.

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Четвер, 30 січня

За прогнозами Наталки Діденко, очікувані +20°C не справдяться, але подекуди в Україні температура підніметься до +12...+16°C.

Найбільше це потепління зачепить західні області, південь України, деякі райони центральних областей.

Останній тиждень січня є аномально теплим і більше нагадує початок весни, ніж зимові морози.

Раніше ми розповідали, що кліматологи пояснили, чому українські зими стали теплими.

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