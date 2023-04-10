Падіння 'чортового колеса' на росії потрапило на відео (моторошні кадри)

У місті Арсеньєв у російському Примор'ї завалилося колесо огляду. Влада міста заявила, що колесо звалили комунальники й що це відбулося планово.

Кадри падіння "чортового колеса" потрапили на відео. Користувачі соцмереж почали писати гнівні коментарі та звинувачувати місце владу у недбальстві.

Проте чиновники кажуть, що колесо було старим і його скинули планово. А ще – до 2026 року вони нібито планують на тому місці збудувати новий парк із новими атракціонами.

Читайте також: "Яка країна, така й тварина": росіянин створив величезного зайця з гною (відео)

Проте, у прокуратури постали питання щодо безпеки проведення розбору конструкції. Відомство повідомило, що проведе перевірку та оцінить якість виконання вимог щодо безпеки під час проведення робіт.

Читайте також, як на російській Кубані за мільйони рублів встановили пам'ятник анальній пробці.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!