Перукарі підказали, коли та як наносити сухий шампунь, щоб волосся виглядало красиво

Наші бабусі колись використовували борошно, якщо не було можливості вимити волосся. Сучасні дівчата у такому випадку застосовують сухий шампунь. Проте, для досягнення ідеального результату важливо знати деякі секрети використання цього засобу, повідомляє Ukr.media.

Є помилкова ідея, що при виборі сухого шампуню важливо звертати увагу на тип волосся. Фахівці пояснюють, що продукти різних виробників мають практично однаковий склад.

Основними компонентами сухого шампуню є рисовий і кукурудзяний крохмаль. Виробники можуть додавати ароматизатори для приємного запаху, але основне завдання сухого шампуню - абсорбувати виділення сальних залоз. Отже, вибір не залежить від типу волосся.

Важливо розуміти, що сухий шампунь не зможе покращити стан волосся, як обіцяють деякі виробники. Також є поширена помилка щодо часу застосування. Багато людей вважають, що сухий шампунь потрібно використовувати тоді, коли волосся вже брудне і виглядає недоглянутим.

Сухий шампунь слід наносити після миття і сушіння волосся. Коли шкіра голови починає виділяти шкірний себум, засіб абсорбує виділення сальних залоз. Це допомагає зберегти волосся чистим. Після відчуття забрудненості шкіри голови можна використовувати сухий шампунь знову. Важливо наносити його тільки на кореневу зону волосся.

Завдяки правильному застосуванню сухого шампуню, ви можете отримати додатковий об'єм волосся.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся.

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