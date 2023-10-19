Парикмахеры подсказали, когда и как наносить сухой шампунь, чтобы волосы выглядели красиво

Наши бабушки когда-то использовали муку, если не было возможности вымыть волосы. Современные девочки в таком случае применяют сухой шампунь. Однако для достижения идеального результата важно знать некоторые секреты использования этого средства, сообщает Ukr.media.

Есть ошибочная идея, что при выборе сухого шампуня важно обращать внимание на тип волос. Специалисты объясняют, что продукты разных производителей имеют практически одинаковый состав.

Основными компонентами сухого шампуня являются рисовый и кукурузный крахмал. Производители могут добавлять ароматизаторы для приятного запаха, но основная задача сухого шампуня – абсорбировать выделение сальных желез. Следовательно, выбор не зависит от типа волос.

Важно понимать, что сухой шампунь не сможет улучшить состояние волос, как обещают некоторые изготовители. Также есть распространенное заблуждение относительно времени применения. Многие считают, что сухой шампунь нужно использовать тогда, когда волосы уже грязные и выглядят неухоженными.

Сухой шампунь следует наносить после мытья и сушки волос. Когда кожа головы начинает выделять кожный себум, средство абсорбирует выделение сальных желез. Это помогает сохранить волосы чистыми. После ощущения загрязненности кожи головы можно использовать снова сухой шампунь. Важно наносить его только на корневую зону волос.

Благодаря правильному применению сухого шампуня вы можете получить дополнительный объем волос.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!