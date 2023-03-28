Великдень 2023: які страви мають бути на святковому столі

До великоднього кошика окрім крашанок та пасок українці кладуть й м'ясні страви, адже на Великдень закінчується Великий піст, що тривав з 27 лютого.

Здавна вважалося, що на Великдень треба приготувати 40 різноманітних наїдків, що символізують 40 днів посту, однак традиції змінилися й зараз до "обов'язкових" великодніх страв українці готують холодець, буженину, пиріжки з різноманітними начинками, салати. У кошик на освячення кладуть ковбасу, сир та червоне вино.

А ще до кошика треба вкласти так звані гіркі зела, зазвичай це перетертий з буряковим соком хрін – він символізує гіркість Христових страждань.

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Символи Великодня, що мають бути у кошику для освячення:

Паска — символ Воскресіння.

Яйця — символ життя.

Масло та сир — символи зв'язку людей та Бога.

М'ясні страви — символ прощення.

Сіль — символ страждань християн.

Хрін — символізує гіркоту страждань Ісуса Христа.

Церковна свічка – символізує Божу благодать.

Ще кошик треба прикрасити гілочкою мирти, яка є символом безсмертя та вічного життя.

Українці також вкладають у кошик вишитий рушник із зображеннями великодніх символів.

Рецепт паски:

Вам знадобиться:

Борошно – 500 г

Дріжджі сухі – 7 г

Цукор – 200 г

Вершкове масло – 100 г

Молоко – 200 мл

Яйця – 3 шт.

Ванільний цукор – пакетик,

Апельсинова цедра – чайна ложка,

Сіль – щіпка

Родзинки й цукати – 100 г

Як готувати:

У глибоку миску влийте тепле молоко, додайте дріжджі, столову ложку цукру та дві столові ложки борошна. Все перемішайте, накрийте рушником та поставте у тепле місце. Два яйця та жовток вбийте у миску, додайте цукор, сіль й ванільний цукор. Збийте міксером й додайте розтоплене вершкове масло і цедру з апельсина. Просійте борошно, й додайте до нього опару, замісіть тісто. Бажано руки змастити олією, аби тісто не липло. Робочу поверхню присипте борошном, викладіть тісто з миски й продовжуйте вимішувати його ще 10 хвилин. Змішайте тісто у кулю та покладіть у миску, накрийте рушником та поставте у тепле місце. Через 30 хвилин знову вимісіть тісто та знову накрийте й відправте у тепло. Родзинки та цукати промийте й обваляйте у борошні, додайте до тіста та знову вимісіть. Накрийте рушником та поставте у тепле місце, щоб воно знову підійшло. Візьміть форми для випікання пасок, змістіть їх вершковим маслом та вкладіть у них тісто, аби воно заповнило форми на третину. Накрийте заготовки рушником та поставте у тепло. Деко застеліть пергаментним папером та поставте зверху форми з тістом. Поставте деко у духовку, яку переведіть у режим конвекції. Випікайте при 180 градусах 35 хвилин (перевіряйте готовність тонкою гострою паличкою).

Рецепт буженини:

Вам знадобиться 600 г свинячої корейки, часник – 3 зубчики, кілька гілочок розмарину, 50 г меду, сіль, мелений чорний перець та олія.

Як готувати:

М'ясо помийте й позбудьтеся плівок і жиру. Змастіть його трохи олією й медом, посоліть поперчіть. Потім треба зробити неглибокі надрізи та повпихати у них часник, розмарин й бажано лавровий лист. Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів, м'ясо всуньте у пакет для випікання й викладіть на глибоке деко, встелене пергаментом. Поставте м'ясо запікатися за температури 180 градусів 30-40 хвилин в режимі верхнього та нижнього нагріву.

Холодець, рецепт від Клопотенка:

Підготуйте:

Свинина – пів кілограма

Вода – 2 літри

Желатин – 30 г

Часник – 3 зубчики

Духмяний перець горошком – 5 шт.

Лавровий лист – 3 шт.

Як готувати:

М'ясо зачистьте від плівок та наріжте невеличкими шматками. Залийте водою та доведіть до кипіння. Варіть 2-3 хвилини. Злийте воду й ретельно промийте шматочки свинини. Знову покладіть м’ясо у каструлю та залийте чистою водою, додайте подрібнений часник, перець, лавровий лист та варіть на малому вогні годину, посоліть на смак. Дістаньте м’ясо, бульйон не виливайте. Розберіть його у глибокі тарілки. У гарячому бульйоні розведіть замочений желатин й залийте рідиною м'ясо у тарілках. Коли холодець охолоне, поставте у холодильник, аби застигав.

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