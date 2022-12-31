"Пашку Мерседеса зустрів?": Усика розкритикували за відвідування Києво-Печерської Лаври

Абсолютний чемпіон світу з боксу українець Олександр Усік, який виграв бій у матчі-реванші з британським боксером Ентоні Джошуа, вирішив відвідати церкву напередодні Нового року. З цією метою він обрав Києво-Печерську Лавру.

Про свій візит до церкви Московського Патріархату він написав до Instagram. Там він опублікував фотографію та написав одну із пропозицій Священного писання.

Підписники українського боксера, якому раніше доводилося часто відповідати на запитання "Чий Крим?", поставилися до такого проведення часу неоднозначно.

Частина підтримувала боксера за сміливість.

"Як же я тішуся, коли такі публічні люди не соромляться виявляти свою вірність нашій Українській Православній Церкві. Саша, дай вам Бог, сили, мудрості та терпіння у всіх протистояннях".

"Ну все, зараз вилізуть "патріоти" і почнуть правду-матінку рубати-"церква Москви, Бог не в храмах а в душі, Сашко перевзувся, "Геть московського попа" і так далі за методичкою"

Інші визнали таке рішення Олександра Усика обурливим і провокаційним. А також порівняли його поведінку з другим боксером, Василем Ломаченком, який днями випікав проскури у Лаврі також.

"Вася, ти що в Сані хакнув інстаграм?"

"Нарешті в Лаврі Україна, ні чорти московські. Слава Україні"

"Пашку Мерседеса зустрів? Сказав йому що він ГА**ВІН?"

"Саня вигони звідти бісів! Щось там їх багато розлучилося дуже", - писали у коментарях.

Нагадаємо, що в серпні його дружина Катерина в інтерв'ю ютуб-каналу "Київський торт" розповіла, що її чоловікові загрожували через позицію Усика щодо Криму.

До повномасштабного вторгнення окупантів вона і сам Олександр уникали питань щодо належності півострова до України.

Водночас після перемоги над Джошуа Усику довелося визначитися з позицією щодо Криму.

"Коли відбувалися події в Криму, я був там. І за два дні до "референдуму" я принципово поїхав звідти. Але ніхто не прийшов допомагати Криму та кримчанам. З тієї влади, яка була на той момент", - заявив Усик.

На його думку, на його висловлюваннях про Крим почали робити рейтинги.

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