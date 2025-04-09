Патрульний розповів, яких водіїв найчастіше зупиняє поліція в Україні

Згідно із законом "Про Національну поліцію", поліцейські мають право зупиняти транспортні засоби лише за наявності визначених підстав. У більшості випадків це стосується порушень правил чи вимог законодавства.

Проте у коментарі для "SUV News" досвідчений патрульний зазначив, що чимало інспекторів на практиці діють за власними міркуваннями, адаптуючи норми закону під них. Він також виділив чотири типи водіїв, які найчастіше стають об’єктом підвищеної уваги поліції.

Новачки за кермом

Патрульні без труднощів помічають автомобілістів, які лише починають освоювати мистецтво водіння. Їх манера керування часто буває невпевненою або ж надмірно самовпевненою. Помилки початківців легко розпізнати, адже вони проявляються у недотриманні правил дорожнього руху чи перевищенні швидкості.

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Нервові водії

Навіть досвідчені автомобілісти нерідко відчувають сильне напруження за кермом, особливо в умовах інтенсивного дорожнього руху. Вони роблять різкі маневри, раптово гальмують або прискорюються, а їхні непередбачувані дії привертають увагу правоохоронців. Часто саме за такими ознаками вдається виявити водіїв у стані сп’яніння.

Власники автівок з тюнінгом

Зазвичай вони прагнуть виділити свої транспортні засоби серед інших, роблячи їх яскравими та такими, що привертають увагу. Проте першими, хто помічає такі авто, часто стають правоохоронці. Водії тюнінгованих машин нерідко ігнорують обмеження швидкості та порушують правила дорожнього руху, через що ці транспортні засоби завжди перебувають під пильним контролем.

Таксисти

Чимало людей звертали увагу, що водії таксі іноді демонструють надмірну поспішність, прагнучи скоріше завершити поїздку. Цю особливість добре знають досвідчені патрульні, які пильно стежать за такими авто.

Нагадаємо, раніше патрульний розповів, які автомобілі найрідше зупиняє поліція в Україні.

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