'Піхота знищена, техніка пошкоджена': ЗСУ завдали удару по окупантах з БПЛА (відео)

Українські військові продовжують знищувати ворога на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Збройних сил України знищили групу окупантів.

Також захисники України пошкодили техніку росіян. Про це повідомили у Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".

"Бійці 72-ї бригади атакували російську техніку та піхоту з використанням безпілотника з новими боєприпасами. Піхота знищена, техніка пошкоджена", – йдеться у повідомленні.

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Які саме боєприпаси використали українські військові не вказано. Точний час та місце знищення окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

На відео можна побачити, як бійці 72-ї ОМБр виявили місце розташування російських загарбників та скерували туди БПЛА. На наступних кадрах показано влучний удар дрона.

Нагадаємо, бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади дали відсіч окупантам, які спробували атакувати позицію ЗСУ.

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