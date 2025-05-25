Пенсії для українців з ІІІ групою інвалідності: чи відбулося підвищення у 2025 році

У березні 2025 року в Україні провели чергову індексацію пенсій, у результаті якої розмір виплат зріс на 11,5%. Перерахунок охопив переважну частину пенсіонерів.

Пенсійні виплати для людей з інвалідністю III групи також були проіндексовані, проте їхній розмір визначається окремо для кожного випадку. Сума залежить від середньої заробітної плати в країні за три роки до виходу на пенсію, а також від коефіцієнтів трудового стажу і заробітної плати, повідомляє "24 Канал" з посиланням на експерта Сергія Коробкіна.

Через індивідуальний характер розрахунку визначити точну суму пенсійних виплат для кожного пенсіонера складно. Проте для осіб з інвалідністю III групи пенсія зазвичай становить 50% тієї суми, яку вони отримували б при нарахуванні пенсії за віком.

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Слід зауважити, що мінімальний розмір пенсії не може бути нижчим за прожитковий мінімум, який наразі дорівнює 2 361 гривні.

Які виплати передбачені для осіб з інвалідністю без стажу

За словами експерта Сергія Коробкіна, якщо людина є інвалідом з дитинства, не має можливості працювати через стан здоров’я і не має необхідного страхового стажу, пенсійне забезпечення їй не нараховується. У такому разі можна звернутися до органів соціального захисту для оформлення державної соціальної допомоги.

Варто зазначити, що розмір цієї допомоги наразі становить 2 361 гривню і після індексації пенсій у 2025 році залишився незмінним.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як особі з інвалідністю отримати компенсацію за авто.

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