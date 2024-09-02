Пенсії по інвалідності у вересні: чи буде перегляд виплат

Особам, які отримують пенсії по інвалідності, не варто сподіватися на зміну розміру виплат у вересні. Їхній рівень залишиться таким самим, як і в серпні цього року.

Згідно з інформацією від ПФУ, пенсії по інвалідності призначаються за умови наявності певного страхового стажу. Цей стаж варіюється від 1 до 15 років. Про це пише 24 канал.

Варто відзначити, що тривалість страхового стажу, необхідного для призначення пенсії, залежить від того, в якому віці було встановлено інвалідність.

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Розмір пенсійних виплат для осіб з інвалідністю визначається у відсотках від суми пенсії за віком, залежно від групи інвалідності:

для осіб з інвалідністю I групи – 100% від пенсії за віком;

для осіб з інвалідністю II групи – 90% від пенсії за віком;

для осіб з інвалідністю III групи – 50% від пенсії за віком.

Мінімальні суми пенсійних виплат для осіб з інвалідністю складають:

для інвалідів І групи (до 70 років з повним стажем 30-35 років) – 2 980 гривень;

для непрацюючих осіб з інвалідністю II та III груп – 2 520 гривень;

для працюючих осіб з інвалідністю II та III груп – 2 093 гривень.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, як особі з інвалідністю отримати компенсацію за авто.

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