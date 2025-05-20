Пенсії по-новому: що зміниться у розрахунках і як це торкнеться кожного українця

В Україні, згідно з чинною методикою нарахування пенсій, навіть за наявності 35 років страхового стажу та середнього рівня заробітної плати, розмір щомісячної виплати становитиме лише 5269,9 грн. При цьому сама формула не передбачає можливості суттєвого зростання пенсії.

Як повідомляє OBOZ.UA, на сьогодні з 10,3 мільйона пенсіонерів, що зареєстровані в країні, 7,5 мільйона отримують пенсійні виплати за віком. Середній розмір пенсії по країні наразі становить 6085,7 грн.

Для порівняння, останні статистичні дані Пенсійного фонду України вказують, що середня заробітна плата сягає 19 430 грн. Тобто середньостатистична пенсія становить лише 31,3% від середнього заробітку. Водночас вважається, що достатній рівень пенсійного забезпечення починається від 40% від попереднього доходу.

Щоб мати право на пенсійне забезпечення, громадяни мають виконати вимоги щодо трудового стажу. Мінімальний необхідний стаж для виходу на пенсію у 65 років – 15 років. Якщо ж українець планує вийти на пенсію у 63 або 60 років, вимоги до стажу поступово зростають: від 25 років – для виходу у 63, і від 35 років – для виходу у 60 років.

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Слід уточнити, що йдеться виключно про періоди, коли з вашої заробітної плати сплачувалися страхові внески. Нині до страхового стажу не зараховуються роки навчання чи час, коли працівник був офіційно оформлений на підприємстві, але фактично не отримував заробітну плату.

Пенсійні виплати обчислюються за наступною формулою:

середня зарплата за останні три роки × тривалість стажу (в роках) × коефіцієнт співвідношення вашої зарплати до середньої × 1%

На сьогодні середнє значення зарплати за останні три роки становить 15 057,09 грн – саме ця сума використовується як базова для розрахунків.

Розглянемо приклад. Якщо людина усе життя працювала за мінімальну зарплату, але досягла 60-річного віку та має повний трудовий стаж – 35 років – то її пенсія розраховуватиметься з урахуванням таких умов. За мінімальної зарплати у 8000 грн співвідношення до середньої становить 41,17%. Якщо припустити, що таке співвідношення зберігалося впродовж усього періоду трудової діяльності, пенсія буде розрахована за наведеним вище алгоритмом.

Отримана сума в деяких випадках виявляється нижчою за встановлений мінімальний розмір пенсії. У такому разі Пенсійний фонд забезпечить виплату на рівні 2361 грн – саме стільки, згідно із законодавством, складатиме мінімальна пенсія у 2025 році.

Для порівняння: якщо пенсіонер із таким самим стажем – 35 років – усе трудове життя мав середній рівень заробітної плати, то його пенсійна виплата буде значно вищою. Розрахунок виглядає так: 15 057,09 × 100% × 35 × 1% = 5269,9 грн.

А у випадку, коли особа стабільно отримувала вдвічі більшу зарплату за середню, пенсія зросте відповідно – до 10 539,9 грн.

Раніше ми розповідали, яку пенсію отримають українці із зарплатою 15 тис. грн.

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