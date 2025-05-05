Пенсії підвищать далеко не всім: кому з українців не варто очікувати індексації у 2025 році

У березні в Україні відбулася індексація пенсійних виплат, однак підвищення торкнулося не всіх. Так, виплати не збільшили тим громадянам, які тільки нещодавно вийшли на пенсію.

Метою індексації є осучаснення старих пенсій, тому громадяни, які нещодавно вийшли на заслужений відпочинок, не отримають підвищення виплат. Про це повідомляє "24 Канал".

Індексація не торкнулася таких категорій громадян:

тих, хто вийшов на пенсію після 1 січня 2025 року, оскільки їхні виплати вже враховують актуальний рівень заробітних плат;

пенсіонерів, які оформили пенсію впродовж останніх трьох років, адже розрахунки їхніх виплат базуються на сучасних даних;

працюючих пенсіонерів, бо закон не передбачає для них індексації;

осіб, чий розмір пенсії перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб (тобто понад 23 610 грн).

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Водночас частина пенсіонерів не помітила підвищення виплат, адже індексація стосується лише основної частини пенсії, яка обчислюється за формулою без врахування різноманітних доплат.

До прикладу, якщо основна пенсія складає 1 230 грн, а разом із доплатами – 2 361 грн, то після індексації основна частина зросте до 1 353 грн. Водночас сума доплат зменшиться, тож загальний розмір виплати не зміниться і залишиться на рівні 2 361 грн.

Раніше ми розповідали, якій категорії пенсіонерів перерахують пенсію.

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