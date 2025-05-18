Пенсії з надбавкою: кому перерахують виплати одразу за кілька місяців

З 1 червня буде проведено перерахунок пенсій для окремої категорії пенсіонерів, які продовжують працювати. Це стосується тих осіб, у яких на 1 квітня минуло не менше ніж 24 місяці з моменту останнього нарахування або перегляду пенсії.

За інформацією пресслужби Пенсійного фонду України, механізм перерахунку для працюючих пенсіонерів визначений частиною 4 статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", а також відповідними нормативними актами – постановою Кабміну від 23 лютого 2024 року №185 і постановою правління Пенсійного фонду №10-1 від 18 травня 2018 року. Про це пише Oboz.ua.

Фактична дата проведення перерахунку – 1 квітня 2025 року. Проте сам процес стартує лише після надходження до Державного реєстру загальнообов’язкового соціального страхування даних щодо сплати єдиного внеску за перший квартал 2025 року. Кінцевий термін подання цих звітів – 10 травня.

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Отже, вже в червні пенсіонери, яким передбачено перерахунок, можуть очікувати на підвищення розміру пенсії разом із компенсацією за попередні місяці, починаючи з 1 квітня.

Згідно з чинними правилами, з 1 квітня автоматично переглянуть виплати тим пенсіонерам, які після призначення чи попереднього перерахунку продовжували працювати і до 1 березня 2025 року накопичили щонайменше 24 місяці страхового стажу. Також перерахунок стосуватиметься тих, у кого минуло два роки після останнього перерахунку, навіть якщо вони мають менше двох років стажу.

Сьогодні в Україні нараховується близько 10,34 мільйона пенсіонерів, які отримують державні виплати. З них понад 2,8 мільйона продовжують працювати. Середня пенсія в цієї категорії – приблизно 6 257 гривень. Для порівняння, загальнонаціональний середній розмір пенсії становить 5 851 гривню (близько 141 долара США).

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