Пенсіонерам треба подати заявку, щоб не лишитися без виплат: про що мова

Пенсія за віком може призначатися автоматично, якщо у реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж. Йдеться про осіб, які мають стаж придбаний до 2004 року.

Це можливо за умови, що роботодавець або застрахована особа подала на переведення в електронний вигляд трудову книжку. Про це повідомляє "На пенсії".

Якщо стажу у реєстрі недостатньо, то пенсію буде призначено за заявою. Її потрібно подати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України: https://portal.pfu.gov.ua/.

Якщо заява про призначення пенсії за віком буде подана не пізніше трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, пенсія буде призначена з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку.

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Якщо звернення за пенсією буде пізніше – пенсію призначать із дати звернення за нею. Також у Пенсійному фонді нагадали, які документи необхідно надати для призначення пенсії:

заяву встановленої форми;

паспорт (оригінал та ксерокопія);

документи про місце проживання (реєстрації) пенсіонера;

свідоцтво про народження дітей (у разі потреби);

свідоцтво про шлюб (у разі потреби оригінал + ксерокс);

заяву та номер розрахункового рахунку в уповноваженій установі банку;

Окрім цього також потрібно подати:

трудову книжку (оригінал та ксерокопія) та інші документи про трудовий стаж;

ІПН або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

довідку з військкомату про проходження військової служби, військовий квиток (за потреби);

диплом та інші документи, якими підтверджуються періоди навчання на денному відділенні до 01.01.2004 (оригінал та ксерокопія);

за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження первинними документами довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль до 30.06.2000 року.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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