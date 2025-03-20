Пенсіонери можуть отримати доплату до 10 тис. грн: хто має право на допомогу

В Україні деякі пенсіонери можуть отримати додаткову фінансову допомогу в розмірі від 450 до 10 тис. грн. Це одноразова виплата, яка надається місцевою владою для покриття витрат на лікування та реабілітацію.

Про це йдеться на порталі "Юристи.ua". Там в одному з повідомлень громадянин запитав, чи має він право на хоча б часткове відшкодування медичних витрат. Він розповів, що є пенсіонером, інвалідом другої групи з трудовим стажем 41 рік. Хірургічна операція коштувала йому понад 100 тис. грн.

"Я пенсіонер, 66 років, інвалід 2-ї групи, трудовий стаж 41 рік. Мене терміново госпіталізували, і через півгодини зробили операцію. За операцію я заплатив 108 тисяч гривень. Є офіційні документи з клініки. Моя дружина рік тому втратила роботу через хворобу, пенсію вона отримає в серпні цього року. Чи маю я право на хоча б часткове відшкодування медичних витрат?" – йдеться в зверненні.

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Юристи пояснили, що згідно із законодавством України, а саме Законом "Про місцеве самоврядування", громадяни мають право отримати одноразову грошову допомогу на лікування та реабілітацію.

Цю допомогу повинні надавати органи місцевого самоврядування, а розмір виплати варіюється від 450 до 10 тис. грн.

Такий вид допомоги може бути частиною річної програми соціальної підтримки окремих груп населення, в якій вказано перелік хвороб і вимоги до матеріального стану заявників.

Для отримання допомоги громадяни можуть подати заяву особисто або через уповноважену особу, надіславши документи поштою (рекомендованим листом).

Заяву можна подати до найближчого органу соцзахисту, ЦНАПу або місцевої адміністрації. Для цього необхідно надати наступні документи:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

медичну довідку, що підтверджує необхідність лікування або реабілітації;

акт обстеження матеріально-побутових умов заявника;

довідку про доходи заявника та його родини;

довідку про склад родини;

номер банківського рахунку.

Ця послуга надається безкоштовно. Термін розгляду заяви – до 30 календарних днів.

Також подати заяву можна через портал державних послуг Дія.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про додаткові переваги для пенсіонерів та які пільги доступні після 60 років в Україні.

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