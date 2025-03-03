Пенсійне посвідчення в Україні: які пільги отримують пенсіонери

Пенсійне посвідчення – це офіційний документ, який підтверджує статус пенсіонера та відкриває доступ до низки соціальних пільг. Однією з найпоширеніших сфер використання цього документа є пільговий проїзд у громадському транспорті.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України. Але окрім цього, пенсіонери мають право на чималу кількість інших пільг. Зокрема:

Безкоштовний проїзд у транспорті. Власники пенсійного посвідчення мають право на безоплатне користування громадським і приміським транспортом. Єдиний виняток — маршрутні таксі, на які ця пільга не поширюється.

Власники пенсійного посвідчення мають право на безоплатне користування громадським і приміським транспортом. Єдиний виняток — маршрутні таксі, на які ця пільга не поширюється. Звільнення від сплати земельного податку. Згідно з Податковим кодексом, пенсіонери звільняються від земельного податку, що допомагає знизити фінансове навантаження.

Згідно з Податковим кодексом, пенсіонери звільняються від земельного податку, що допомагає знизити фінансове навантаження. Знижка 50% на автострахування. Власники автомобілів з об'ємом двигуна до 2500 куб. см або електрокарів (до 100 кВт) можуть оформити автоцивілку з 50% знижкою.

Власники автомобілів з об'ємом двигуна до 2500 куб. см або електрокарів (до 100 кВт) можуть оформити автоцивілку з 50% знижкою. Комунальні пільги та субсидії. Пенсіонери мають змогу отримати суттєві знижки на оплату комунальних послуг. Для деяких категорій громадян вони можуть досягати 100%, що дозволяє значно скоротити витрати на утримання житла. Також доступні субсидії, розмір яких залежить від доходів пенсіонера.

Пенсіонери мають змогу отримати суттєві знижки на оплату комунальних послуг. Для деяких категорій громадян вони можуть досягати 100%, що дозволяє значно скоротити витрати на утримання житла. Також доступні субсидії, розмір яких залежить від доходів пенсіонера. Безкоштовна юридична допомога. Особи пенсійного віку можуть отримати безкоштовні правові консультації. А якщо розмір пенсії не перевищує 4 722 гривень (або 6 056 гривень для людей з інвалідністю), вони мають право на вторинну правову допомогу, що включає супровід у суді та підготовку юридичних документів.

Особи пенсійного віку можуть отримати безкоштовні правові консультації. А якщо розмір пенсії не перевищує 4 722 гривень (або 6 056 гривень для людей з інвалідністю), вони мають право на вторинну правову допомогу, що включає супровід у суді та підготовку юридичних документів. Безкоштовна парковка. Відповідно до Постанови Кабміну №585, пенсіонери можуть безоплатно користуватися платними паркувальними місцями, що особливо корисно в мегаполісах.

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Важлива інформація про пенсійне посвідчення

Пенсійне посвідчення є офіційним документом, що підтверджує факт призначення пенсії в Україні. Його можна отримати після подання відповідної заяви до територіального відділення Пенсійного фонду.

Якщо пенсія оформлюється для неповнолітнього або особи, яка визнана недієздатною, подати заяву можуть законні представники – батьки, опікуни або уповноважені особи установи опіки.

Щоб оформити пенсійне посвідчення, необхідно мати при собі паспорт, заповнити заяву та надати фотографію. Подати документи можна особисто у найближчому відділенні ПФУ або дистанційно – через вебпортал електронних послуг чи мобільний застосунок "Пенсійний фонд".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як самостійно дізнатися на скільки зросте пенсія після індексації.

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