Пенсійні виплати під загрозою: що потрібно знати українцям за кордоном

Віднедавна усі пенсіонери повинні щорічно проходити фізичну ідентифікацію, навіть якщо вони проживають за межами України. Нові правила для українських пенсіонерів спрямовані на забезпечення соціальної справедливості та правильного нарахування пенсійних виплат.

Головною вимогою для пенсіонерів, які виїхали за кордон, є щорічне підтвердження особи (фізична ідентифікація). Якщо цю вимогу не буде виконано, виплата пенсій може бути тимчасово припинена. Про це пише 24 канал.

Проте Пенсійний фонд України запевняє пенсіонерів, що після успішного підтвердження особи всі затримані виплати будуть повернуті на рахунок пенсіонера.

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Навіщо необхідна фізична ідентифікація

Ця процедура дозволяє українським державним органам переконатися, що пенсійні виплати надходять за правильним призначенням, а одержувач залишається в доброму стані та відповідає критеріям для подальшого отримання пенсії.

Щоб пройти ідентифікацію, існує кілька зручних варіантів:

Особисто звернутися до Пенсійного фонду України, якщо ви перебуваєте в межах країни. Використати свій особистий електронний кабінет на порталі ПФУ, застосовуючи кваліфікований електронний підпис (КЕП), Дія.Підпис або Дія ID. Провести відеоконференцію з представником ПФУ. Завітати до закордонної дипломатичної установи України для підтвердження особистої присутності.

Варто зазначити, що відповідно до нового закону, українські пенсіонери, які перебувають за кордоном, продовжуватимуть отримувати пенсії на свої рахунки в українських банках.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, хто з пенсіонерів отримає доплати до пенсії у вересні.

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