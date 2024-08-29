Пенсія за віком або за інвалідністю: який варіант вигідніший

Відповідно до законодавства, громадяни України, які можуть претендувати на кілька видів пенсій, мають можливість обрати один з них. Потрібно приймати рішення, беручи до уваги власні життєві обставини.

Пенсіонер з інвалідністю III групи та повним страховим стажем отримує лише половину пенсії за віком, якщо обирає виплати через інвалідність. Водночас така ж людина, яка ще не досягла пенсійного віку, але вже має повний стаж, може отримувати пенсію за інвалідністю в розмірі повної пенсії за віком. Про це пише 24 канал.

Отже, в першому випадку доцільніше обирати пенсію за віком, тоді як у другому – виплати по інвалідності.

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На розмір пенсії для осіб І та II групи впливають як вік, так і наявний страховий стаж, необхідний для отримання пенсійних виплат. Зокрема, можливість отримати більшу фінансову вигоду від пенсії по інвалідності залишається суттєвою в порівнянні з пенсією за віком.

На сьогодні можливість виходу на пенсію за віком передбачена за таких умов:

при наявності 31 року страхового стажу – у 60 років;

за умови наявності 21 року страхового стажу – у 63 роки;

якщо страховий стаж становить від 15 до 21 року – у 65 років.

Нагадаємо, раніше UAportal писав про те, що українцям доведеться пізніше виходити на пенсію.

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