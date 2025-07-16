Пенсія при 26 роках стажу: на що можуть розраховувати українці

Розмір пенсії громадян України залежить від кількох факторів. Одним із ключових є кількість набутих років страхового стажу.

У 2025 році українці зі стажем 26 років не зможуть вийти на пенсію в 60 років. Про це інформує "24 Канал", посилаючись на ПФУ.

Згідно з вимогами законодавства, пенсія за віком надається:

у 60 років – при наявності не менше 32 років стажу;

у 63 роки – при наявності щонайменше 22 років стажу;

у 65 років – при наявності не менше 15 років стажу.

Отже, з 26 роками стажу пенсію можна отримати в 63 або 65 років.

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Для розрахунку пенсійних виплат за такого стажу враховуватимемо середню заробітну плату в Україні, яка у першому кварталі 2025 року становила 23 460 гривень.

Якщо особа має 26 років стажу та отримує 23 460 гривень зарплати, то в 63 роки її пенсія буде близько 6 682 гривень.

Пенсія при 26 роках стажу: на що можуть розраховувати українці. Джерело: Скриншот з пенсійного калькулятора Пенсія при 26 роках стажу: на що можуть розраховувати українці. Джерело: Скриншот з пенсійного калькулятора

Пенсіонер, який вийшов на пенсію в 65 років, маючи той самий страховий стаж і зарплату, може очікувати на більші пенсійні виплати – приблизно 7 484 гривні.

Пенсія при 26 роках стажу: на що можуть розраховувати українці. Джерело: Скриншот з пенсійного калькулятора Пенсія при 26 роках стажу: на що можуть розраховувати українці. Джерело: Скриншот з пенсійного калькулятора

Таким чином, відтермінування виходу на пенсію за однакових умов зарплати та стажу призводить до збільшення пенсійних виплат.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні зросте мінімальна пенсія.

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