Пенсія з мінімальним стажем і зарплатнею: якою вона буде у жінок у 2025 році

У 2025 році, щоб отримати право на пенсію в 65 років, потрібно мати щонайменше 15 років страхового стажу. Розрахувати майбутній розмір пенсії можна самостійно, якщо знати тривалість стажу та рівень заробітної плати.

Розмір пенсії можна обчислити за допомогою спеціальної формули для розрахунку виплат за віком або ж скористатися пенсійним калькулятором. Про це повідомляє "24 Канал" із посиланням на ПФУ.

До прикладу, можна визначити розмір пенсії для 65-річної жінки, яка у 2025 році виходить на пенсію.

Припустимо, що жінка має 15 років страхового стажу та отримувала мінімальну заробітну плату, яка у 2025 році дорівнює 8 000 гривень. Важливо зазначити, що вона не входить до пільгових категорій, оскільки для них пенсія обчислюється за іншими правилами. У такому разі її щомісячна виплата складатиме приблизно 1 315 гривень.

Розрахунок пенсії через ''пенсійний калькулятор''. Джерело: Скриншот з сайту ПФУ Розрахунок пенсії через ''пенсійний калькулятор''. Джерело: Скриншот з сайту ПФУ

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Фактори, що визначають кінцевий розмір пенсії:

Чим довший трудовий стаж і вища заробітна плата, тим більший розмір пенсійної виплати.

Додаткові пільги чи особливі заслуги перед державою можуть суттєво підвищити суму пенсії.

Хто не може розрахувати пенсію на загальних умовах

Якщо особа входить до пільгової категорії, вона не має права отримувати пенсію за стандартними умовами. Тому вимоги щодо трудового стажу та розміру заробітної плати відрізнятимуться.

До таких категорії пільговиків відносяться:

ветерани війни;

діти війни;

почесні донори;

особи з особливими заслугами перед Батьківщиною тощо.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яку пенсію будуть отримувати українці із зарплатою у 25 тисяч гривень.

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