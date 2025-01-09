Пенсія у 50: хто з українців може достроково вийти на заслужений відпочинок
В Україні певна категорія жінок має право на достроковий вихід на пенсію. Це стосується тих, хто досяг 50-річного віку та має необхідний страховий стаж.
Як повідомляє Пенсійний фонд, така можливість надається українкам, які виховували дітей з інвалідністю з раннього віку.
Умови дострокового виходу на пенсію для жінок в Україні
Для того, щоб жінка могла скористатися правом на достроковий вихід на пенсію, необхідно відповідати таким критеріям:
- досягнення віку не менше 50 років;
- страховий стаж має становити щонайменше 15 років;
- дитина повинна мати статус дитини з інвалідністю або інваліда з дитинства;
- наявність підтвердження, що дитина виховувалася в сім’ї до шести років.
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Як подати заяву на дострокову пенсію?
Для отримання пенсійних виплат у 50 років жінці потрібно підготувати заяву та відповідні документи, серед яких:
- паспорт громадянки України;
- ідентифікаційний код;
- документи, що підтверджують страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання, свідоцтво про народження дитини);
- свідоцтво про шлюб (якщо змінювалося прізвище);
- документи, які підтверджують статус інвалідності дитини (витяг з акта огляду медико-соціальної експертної комісії);
- медичний висновок закладу охорони здоров’я;
- посвідчення отримувача соціальної допомоги;
- довідка про період надання соціальної допомоги, видана відповідним органом;
- довідка про заробітну плату за 60 місяців поспіль до 30 червня 2000 року (за бажанням);
- реквізити банківського рахунку для отримання виплат;
- фотографія розміром 2,5х3 см для оформлення пенсійного посвідчення.
Увага! Для дострокового призначення пенсії жінкам необхідно подати заяву заздалегідь – не пізніше ніж за місяць до свого 50-річчя.
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