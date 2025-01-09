Пенсія у 50: хто з українців може достроково вийти на заслужений відпочинок

В Україні певна категорія жінок має право на достроковий вихід на пенсію. Це стосується тих, хто досяг 50-річного віку та має необхідний страховий стаж.

Як повідомляє Пенсійний фонд, така можливість надається українкам, які виховували дітей з інвалідністю з раннього віку.

Умови дострокового виходу на пенсію для жінок в Україні

Для того, щоб жінка могла скористатися правом на достроковий вихід на пенсію, необхідно відповідати таким критеріям:

досягнення віку не менше 50 років;

страховий стаж має становити щонайменше 15 років;

дитина повинна мати статус дитини з інвалідністю або інваліда з дитинства;

наявність підтвердження, що дитина виховувалася в сім’ї до шести років.

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Як подати заяву на дострокову пенсію?

Для отримання пенсійних виплат у 50 років жінці потрібно підготувати заяву та відповідні документи, серед яких:

паспорт громадянки України;

ідентифікаційний код;

документи, що підтверджують страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання, свідоцтво про народження дитини);

свідоцтво про шлюб (якщо змінювалося прізвище);

документи, які підтверджують статус інвалідності дитини (витяг з акта огляду медико-соціальної експертної комісії);

медичний висновок закладу охорони здоров’я;

посвідчення отримувача соціальної допомоги;

довідка про період надання соціальної допомоги, видана відповідним органом;

довідка про заробітну плату за 60 місяців поспіль до 30 червня 2000 року (за бажанням);

реквізити банківського рахунку для отримання виплат;

фотографія розміром 2,5х3 см для оформлення пенсійного посвідчення.

Увага! Для дострокового призначення пенсії жінкам необхідно подати заяву заздалегідь – не пізніше ніж за місяць до свого 50-річчя.

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