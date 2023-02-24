Перехід на літній час: як перевести механічні та кварцові наручні годинники

Незабаром українцям доведеться знову переводити годинники. Цього разу стрілки годинників потрібно буде переводити на літній час – о третій годині ночі 26 березня.

Більшість гаджетів, якими ми користуємося, автоматично оновлять годинники, проте якщо ви користуєтеся наручними годинниками, то вам доведеться самостійно налаштовувати їх на правильну роботу.

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Фахівці з deka.ua розповіли, як правильно виставити або перевести час на різних наручних годинниках.

Механічні годинники – заводний ключ (кнопочка на обрамленні корпусу циферблата) треба притиснути до корпусу та прокрутити за часовою стрілкою, встановивши потрібний час. У деяких годинниках цю кнопочку треба не притискати, а навпаки – підняти та прокрутити. Фахівці зазначають, що обертання стрілок в будь-якому механічному годиннику краще здійснювати за годинниковою стрілкою. Важливо, щоб після переведення стрілок ви не забули повернути ключ у вихідне положення, щільно притиснувши його до корпусу.

Кварцові годинники – вони не мають пружини, яка вимагає заводу, а працюють від батарейки чи акумулятора.

"Тобто в притиснутому до корпусу положенні його обертання в обидві сторони є холості. А ось витягнутий з корпусу у крайнє праве положення він, як і в механіці, дозволяє перевести годинну й хвилинну стрілки в необхідне положення. Секундна ж стрілка при цьому завжди зупиняється. Тому, щоб встановити максимально точний час, візьміть за звичку висувати ключ, коли секундна стрілка знаходиться в положенні "60 секунд". Це дозволить, заштовхуючи його за сигналом точного часу, завжди запускати годинник із мінімальною похибкою", – зазначається у повідомленні.

Що стосується смартгодинників, то налаштувати потрібний час на них можна без підключення до телефону.

Зазначається, що у багатьох моделях час встановлюється через власні налаштування, без синхронізації зі смартфоном. Це можна зробити, виконавши наступні кроки:

Якщо екран темний, торкнутися його або натиснути на кнопку на корпусі. Провести по екрану зверху вниз. Вибрати "Налаштування". Якщо такої функції немає, провести по дисплею справа наліво. Перейти до розділу "Дата й час" (або "Мови й час"). Виставити потрібний час.

"Якщо поміняти час не вийшло, переконайтеся, що вимкнені параметри "Дата й час мережі", "Часовий пояс мережі". Інакше розумний годинник автоматично завантажує дані мережі та не дає виставити час вручну, – додали фахівці.

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