Перехоплено розмову екіпажу Ка-29: запрошували евакуацію російських моряків у Чорному морі (аудіозапис)

Уранці 1 серпня міноборони РФ повідомило про атаку трьох морських дронів на патрульні кораблі Чорноморського флоту "Сергей Котов"" та "Василий Быков" за 340 км від Севастополя. Зазначалось, що атака була "безуспішною" – усі дрони нібито були знищені. Пізніше того ж дня було перехоплено розмову екіпажів гелікоптерів Ка-29, які були відправлені для евакуації російських моряків у Чорному морі.

Про це повідомляє Бабель.

Російські телеграм-канали повідомляють, що серед атакованих кораблів був контейнеровоз Sparta-IV, який, за даними Naval News та спостерігачів, перевозив з Сирів зброю.

Як повідомляє Бабель російські моряки одного з цих кораблів просять про евакуацію постраждалих.

Для евакуації направлено гелікоптери Ка-29 з ціллю доправити тіла загиблих та поранених на територію Чорноморського вищого військово-морського училища Севастополя.

У перехопленій розмові між екіпажами гелікоптерів та береговими авіаційними службами Росії передаються поточні координати місцеперебування кораблів та уточнюється кількість постраждалих.

У розмові йшлося про мінімум одного загиблого та п'ятьох поранених, які потребують невідкладної евакуації.

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Також екіпаж говорить про необхідність присутності під час евакуації санітарного автомобіля та прикордонника для розмитнення, але чого саме, не уточнюється. Невідомо, яке судно постраждало від атаки.

Зазначимо, що Росія називає контейнеровоз Sparta-IV цивільним, але джерело Бабеля стверджує, що на судні встановлено великокаліберну зброю, а на борту присутня озброєна команда та кадрові військові.

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