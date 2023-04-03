Перерахунок пенсій у квітні: скільки надбавки отримають пенсіонери

В Україні 1 квітня провели перерахунок пенсійних виплат. Йдеться про пенсіонерів, які продовжують працювати та накопичувати стаж.

Пенсії були перераховані автоматично, а отримати їх можна буде з травня. Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL.

Зазначається, що в Україні на пенсії працюють 2,7 млн осіб. Раз на два роки влада проводить перерахунок виплат для тих, у кого збільшився страховий стаж. Втім, йдеться про громадян, які станом на березень накопичили 24 місяці стажу.

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Підвищується лише розрахунковий розмір виплат, без врахування надбавок та додаткових доплат. Чим вищою була зарплата, тим більшими будуть пенсійні виплати після перерахунку.

Перерахунок передбачено бюджетом України. Для цього не потрібно звертатися до органів Пенсійного фонду.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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