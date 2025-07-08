Перерахунок пенсій в Україні: хто отримає на 570 гривень більше

У 2025 році в Україні заплановано підвищення пенсій, але стосуватиметься воно лише окремої категорії пенсіонерів — тих, хто досяг певного віку. Йдеться про щомісячні доплати за віковою ознакою, які передбачені для більшості літніх громадян.

Максимальна надбавка становитиме 570 гривень. Про це повідомляє Пенсійний фонд України. Виплати не нараховуються з початку місяця, а розпочинаються з наступного дня після дня народження пенсіонера. Тому перше зарахування проводиться з урахуванням кількості днів, які залишились у місяці після дня народження. Наприклад, якщо особа вже отримує доплату у розмірі 456 гривень (за віком 75 років), то після досягнення 80 років її доплата збільшиться на 114 гривень і становитиме 570 гривень.

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Виплати також мають вікову градацію. Їх можуть отримувати пенсіонери, старші за 70 років, за умови, що розмір їхньої пенсії не перевищує 10 340 гривень 35 копійок. Залежно від віку, сума щомісячної компенсації становить:

до 300 гривень — для пенсіонерів віком від 70 до 75 років;

до 456 гривень — для тих, кому від 75 до 80;

до 570 гривень — для осіб, старших за 80 років.

Окрім цього, у липні пенсіонери також можуть розраховувати на додаткові надбавки. Вони передбачені для різних соціальних категорій — зокрема для осіб з інвалідністю, тих, хто має почесний статус, або потребує стороннього догляду. Частина таких виплат нараховується автоматично, без необхідності звертатися до органів соцзахисту.

Станом на квітень 2025 року в Україні налічується 10,3 млн пенсіонерів. Після індексації середній розмір пенсії зріс до 6 341 гривні, що приблизно на 10% більше, ніж минулого року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні зросте мінімальна пенсія.

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