Перестануть бути ламкими: як відновити волосся після спеки

Волосся після літнього періоду та спеки потребує особливого догляду. Оскільки воно може стати ламким та втратити блиск через вплив агресивного сонця та високих температур.

Про це повідомили в Pixel. Проте волосся можна врятувати та відновити. Для цього потрібно дотримуватися деяких порад:

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1. Підстригайте кінчики:

Регулярне підстригання кінчиків допомагає запобігти розпушуванню волосся і зберігає їх здоровими.

2. Реконструкція з використанням кератину:

Кератин допомагає відновити структуру волосся.

3.Процедура глосінгу для блиску:

Процедура глосінгу, яка використовує розчин рідких протеїнів, надасть волоссю блиск і здоровий вигляд.

4. Використання засобів з кератином, колагеном і гіалуроновою кислотою:

Доглядайте за волоссям за допомогою засобів, які містять ці компоненти, вони покращать його стан.

5. Правильний фен:

Обирайте фен, який має кілька температурних режимів, і уникайте надмірно гарячого повітря.

6. Відтінковий шампунь:

Не фарбуйте волосся постійно. Замість цього краще використовуйте відтінкові шампуні.

7. Якісний гребінець:

Використовуйте гребінець з гладкими зубчиками для догляду за волоссям.

Дотримуючись цих порад, ви зможете отримати здорове і красиве волоссям навіть після довгого перебування на спеці.

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