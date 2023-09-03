Перестанут быть ломкими: как восстановить волосы после жары

Волосы после летнего периода и жары нуждаются в особом уходе. Поскольку оно может стать ломким и потерять блеск из-за воздействия агрессивного солнца и высоких температур.

Об этом сообщили в Pixel. Однако волосы можно спасти и восстановить. Для этого нужно следовать некоторым советам:

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1. Подстригайте кончики:

Регулярное подстригание кончиков помогает предотвратить рыхление волос и сохраняет их здоровыми.

2. Реконструкция с использованием кератина:

Кератин помогает восстановить структуру волос.

3.Процедура глоссинга для блеска:

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Процедура глоссинга, использующая раствор жидких протеинов, придаст волосам блеск и здоровый вид.

4. Использование средств с кератином, коллагеном и гиалуроновой кислотой:

Ухаживайте за волосами с помощью средств, содержащих эти компоненты, они улучшат их состояние.

5. Правильный фен:

Выбирайте фен, который имеет несколько температурных режимов и избегайте чрезмерно горячего воздуха.

6. Оттеночный шампунь:

Не окрашивайте волосы постоянно. Вместо этого лучше используйте оттеночные шампуни.

7. Качественная расческа:

Используйте расческу с гладкими зубчиками для ухода за волосами.

Следуя этим советам, вы сможете получить здоровые и красивые волосы даже после долгого пребывания на жаре.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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