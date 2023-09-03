Перестанут быть ломкими: как восстановить волосы после жары
Волосы после летнего периода и жары нуждаются в особом уходе. Поскольку оно может стать ломким и потерять блеск из-за воздействия агрессивного солнца и высоких температур.
Об этом сообщили в Pixel. Однако волосы можно спасти и восстановить. Для этого нужно следовать некоторым советам:
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1. Подстригайте кончики:
Регулярное подстригание кончиков помогает предотвратить рыхление волос и сохраняет их здоровыми.
2. Реконструкция с использованием кератина:
Кератин помогает восстановить структуру волос.
3.Процедура глоссинга для блеска:
Процедура глоссинга, использующая раствор жидких протеинов, придаст волосам блеск и здоровый вид.
4. Использование средств с кератином, коллагеном и гиалуроновой кислотой:
Ухаживайте за волосами с помощью средств, содержащих эти компоненты, они улучшат их состояние.
5. Правильный фен:
Выбирайте фен, который имеет несколько температурных режимов и избегайте чрезмерно горячего воздуха.
6. Оттеночный шампунь:
Не окрашивайте волосы постоянно. Вместо этого лучше используйте оттеночные шампуни.
7. Качественная расческа:
Используйте расческу с гладкими зубчиками для ухода за волосами.
Следуя этим советам, вы сможете получить здоровые и красивые волосы даже после долгого пребывания на жаре.
Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.
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