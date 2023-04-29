'Перм підтримала флешмоб': на росії загорівся завод, який виробляє артилерійські та реактивні системи залпового вогню (фото)

На росії у Пермі сталася пожежа на території оборонного холдингу "Мотовіліхінські заводи". Дим із території заводу було видно з різних точок міста.

Як повідомляють місцеві пабліки, повідомлення про загоряння на території ПАТ "Мотовіліхінські заводи" надійшло пізно увечері 29 квітня.

Рятувальники заявили, що загорілася трансформаторна будка на території заводу. Для гасіння пожежі було залучено 37 осіб рятувальників та 10 одиниць техніки. Попередньо, площа пожежі становить 10 квадратних метрів.

"Спалах оперативно локалізовано", – заявили в МНС.

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Довідково: ПАТ "Мотовіліхінські заводи" єдиний на росії виробник реактивних систем залпового вогню. Завод виробляє металургійну продукцію, техніку оборонного значення (артилерійські знаряддя, міномети та реактивні системи залпового вогню).

Є розробником та єдиним на росії виробником бойових та транспортно-зарядних машин зі складу реактивних систем залпового вогню типу "Град", "Смерч" та їхніх модифікованих версій "Торнадо-Г", "Торнадо-С".

Нагадаємо, 29 квітня 2023 року у тимчасово окупованому Севастополі загорівся резервуар з паливом. Окупаційна "влада" заявила, що причиною пожежі стала атака безпілотника.

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