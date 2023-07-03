Перші у 2023 році Кривавий Супермісяць та 'Громовий Місяць': де дивитися

У понеділок, 3 липня, мешканці Землі стануть свідками цікавих астрономічних явищ. Повний місяць ознаменує серію з чотирьох Супермісяців. Сьогоднішній Супермісяць ще називається "Місяць Оленя" (Buck Moon) та "Громовий Місяць" (Thunder moon).

Як повідомляє Space.com максимально повний Місяць відбудеться о 14:41 за Києвом, тож українці не зможуть його спостерігати.

А вже 5 липня можна буде спостерігати пік так званого Кривавого Супермісяця – о 01:29 за київським часом він опиниться на максимально близькій відстані від Землі (360-149 км). Зазначається, що у момент такого зближення видимий діаметр Місяця складе 33′11″. Він матиме червоне забарвлення.

Читайте також: Невдовзі українці зможуть спостерігати Супермісяць: Як побачити незвичайне явище

За даними Space.com, ще три Супермісяці мешканці Землі зможуть спостерігати 1 серпня, 31 серпня та 28 вересня.

Супермісяць – це астрономічне явище, коли повний або новий місяць спостерігається на найближчій відстані до Землі у своєму орбітальному циклі. Це стається тоді, коли місяць знаходиться на своїй орбіті в пункті перигелію – найближчої відстані до Землі. У такий момент місяць виглядає більшим і яскравішим, ніж зазвичай.

Поняття "супермісяць" було введено в 1979 році астрологом Річардом Ноллом. Це не науковий термін, але він став популярним у загальній культурі для опису явища, коли місяць виглядає незвичайно великим і яскравим.

Під час супермісяця можна спостерігати, що місяць здається на 7-14% більшим і на 30% яскравішим, ніж при звичайних обставинах. Це явище може створювати враження надзвичайної величі та краси на небосхилі.

Супермісяці відбуваються періодично, залежно від орбітального циклу місяця. Вони можуть бути видимі як під час повного місяця, так і під час нового місяця, коли Місяць знаходиться між Сонцем і Землею.

Спостерігати за Місяцем можна онлайн на сайті Spacegid (картинка з телескопа оновлюється кожні 30 секунд).

Також онлайн спостерігати за Місяцем можна на YouTube-каналі THEREALPAX

Що відбувається на поверхні місяця, можна побачити наживо на YouTube-каналі WorldCam.

Пропонуємо також почитати про "магічну" повню 3 липня: що не можна робити, щоб не накликати лихо, і як загадати бажання.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!