Пес Бобі з Португалії потрапив до книги рекордів Гіннеса, як найстаріший собака в історії (фото)

Бобі з Португалії потрапив у книгу рекордів Гіннеса, як собака, що прожив найдовше

Пес Бобі з Португалії потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найстаріший собака в історії. Пес належить до породи собак-охоронців худоби Рафейру ду Алентежу, які зазвичай живуть 12-14 років. Про це пишуть на сайті організації.

Бобі народився 11 травня 1992 року, це підтвердили в португальській урядовій базі вихованців, керованої національною спілкою ветеринарів. А 1 лютого 2023 року, йому виповнилося 30 років та 266 днів, що робить його собакою-рекордсментом з тривалості життя.

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Португальська собака побила майже столітній рекорд; попередній найстаріший собака , Блуї (1910-1939), був австралійським пастушим собакою, який прожив 29 років 5 місяців. Насправді Бобі не просто найстаріший собака з усіх живих – він найстаріший пес в історії.

Він прожив все своє життя з родиною Коста в сільській місцевості Конкейрос, що в Лейрії, Португалія. Він народився як один із чотирьох цуценят чоловічої статі у господарській будівлі, де сім’я Коста зберігала дрова.

Як розповів господар тварини, Бобі зміг прожити так довго завдяки тому, що жив у спокійних умовах далеко від міста. Господар завжди годував Бобі тим, що їв сам, і не тримав його на ланцюзі чи повідку. Господар завжди замочує їжу у воді, перш ніж подавати її своїм вихованцям, щоб видалити більшість приправ.

Зараз у старості Бобі менш схильний до пригод; ходити важко, тому він здебільшого проводить час, гуляючи на задньому дворі зі своїми чотирма котячими друзями.

У Бобі також погіршився зір. Господар часто помічає, як він стикається з перешкодами, коли йде. В силу свого віку Бобі більше відпочиває, ніж звик, і любить повалятися в ліжку після їжі. У холодні дні він вважає за краще відпочивати біля багаття.

Донедавна господар пса ніколи не думав, що Бобі може бути найстарішим собакою у світі.

"Я ніколи не думав зареєструвати Бобі, щоб побити рекорд, тому що, на щастя, наші тварини завжди живуть багато років. Ми сприймаємо такі ситуації як звичайний результат їхнього життя, але Бобі – єдиний у своєму роді", – пояснив він, додавши, що мати Бобі, Гіра, дожила до 18 років, а ще один із їхніх собак, Чікоте, дожив до 22 років.

Раніше у Великобританії обрали найпотворнішого собаку. Переможцем став собака, що є сумішшю двох порід – мопса та китайської чубатої.

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