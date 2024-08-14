Пінгвіни та видри в японському океанаріумі влаштували протестне голодування (кумедне відео)

У японському акваріумі сталася незвичайна подія: пінгвіни та видри відмовилися від їжі, висловивши таким чином свій протест проти зміни раціону. Причиною такого радикального рішення стало підвищення цін на звичну для тварин їжу, що змусило адміністрацію акваріума шукати більш бюджетні варіанти.

Пінгвіни, відомі своєю вибагливістю в їжі, категорично відмовилися від запропонованої їм скумбрії. На відео, яке облетіло мережу, видно, як птахи зневажливо відвертаються від риби, демонструючи своє незадоволення. Видри також не забарились приєднатися до протесту, відмовившись від устриць, пише CNN.

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Пінгвіни відмовилися від дешевої риби. Джерело: Скриншот з відео TV Asahi Пінгвіни відмовилися від дешевої риби. Джерело: Скриншот з відео TV Asahi

Пінгвіни відмовилися від дешевої риби. Джерело: Скриншот з відео TV Asahi Пінгвіни відмовилися від дешевої риби. Джерело: Скриншот з відео TV Asahi

Адміністрація акваріума була змушена шукати компромісне рішення. Виявилося, що пінгвіни охочіше їдять дешевшу рибу, якщо її змішати з більш смачними добавками. Таким чином, тварини отримують необхідні поживні речовини, а акваріум заощаджує кошти.

Ця історія викликала широкий резонанс в мережі. Користувачі соцмереж жартують, порівнюючи поведінку пінгвінів зі своїми гастрономічними примхами. Деякі відзначають, що тварини виявилися справжніми гурманами, які не готові йти на компроміс у питаннях харчування.

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