Платили до 20 тисяч доларів: через кордон на Одещині намагалася втекти рекордна кількість чоловіків (відео)

Прикордонники в Одеській області затримали рекордну кількість чоловіків призовного віку, що намагалися втекти за кордон без дозвільних документів. "Туристи" заплатили "перевізнику" чималі суми – від 2 до 19 тисяч доларів.

Як повідомили у Державній прикордонній службі, за один раз було затримано 47 чоловіків з Київської, Харківської, Дніпропетровської, Рівненської, Миколаївської, Херсонської та Одеської областей.

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Зазначається, що прикордонники помітили в селі Обжили Подільського району кортеж з чотирьох мікроавтобусів та позашляховика, що рухалися у бік кордону. Усередині позашляховика перебували пасажир та водій, а в мікроавтобусах нарахували 47 чоловіків призовного віку з різних областей України.

Ухилянти намагалися втекти за кордон великою групою. Джерело: dpsu.gov.ua/ua Ухилянти намагалися втекти за кордон великою групою. Джерело: dpsu.gov.ua/ua

Ухилянти намагалися втекти за кордон великою групою. Джерело: dpsu.gov.ua/ua Ухилянти намагалися втекти за кордон великою групою. Джерело: dpsu.gov.ua/ua

Ухилянти намагалися втекти за кордон великою групою. Джерело: dpsu.gov.ua/ua Ухилянти намагалися втекти за кордон великою групою. Джерело: dpsu.gov.ua/ua

Кортеж, що переправляв ухинлятів. Джерело: dpsu.gov.ua/ua Кортеж, що переправляв ухинлятів. Джерело: dpsu.gov.ua/ua

"Як було встановлено, збір "клієнтів" ділками здійснювався за допомогою телеграм-каналів та телеграм-акаунтів. Гроші їм перераховувались на різні криптогаманці, а ціна послуги складала від 5 тисяч до 18,5 тисяч доларів США з однієї особи. Деякі довірливі користувачі послуг платили одразу, а деякі встигли заплатити аванс у половину вартості заявленої суми. При цьому будь-яких гарантій від незаконних перевізників вони не мали. Буси не були пристосовані для перевезення - чоловіки їхали на матрацах, прямо на підлозі, близько 100 км", – розповіли прикордонники.

За даними ДПСУ, 47 чоловіків були "буквально напаковані в 4 вантажні мікроавтобуси".

На під’їзді до кордону цей кортеж ухилянтів був зупинений бійцями ДПСУ, СБУ та ДБР.

Автівку з двома "провідниками" теж затримали. "Наразі тривають слідчі дії, транспортні засоби та предмети, що можуть бути доказом протиправної діяльності, вилучені. Організатору та пособникам вручено підозри за фактом вчинення ними злочину, відповідальність за яке передбачена ст. 332 КК України. Щодо "клієнтів" незаконної подорожі складені протоколи про адміністративні правопорушення за 204-1 КУпАП, справи скеровано до суду", – додали в ДПСУ.

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