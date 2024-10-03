Платити будемо по-новому: скільки коштуватимуть послуги водопостачання та куди подавати показники

Наближається кінцевий термін подання даних з індивідуальних приладів обліку води (квартирних лічильників) за вересень 2024 року. Своєчасна передача показників є критично важливою для правильного розрахунку оплати за спожиті комунальні послуги.

Цю інформацію оприлюднив Центр комунального сервісу (ЦКС).

Способи передачі показників водомірів та нові вимоги для власників водонагрівачів

Існує кілька зручних дистанційних варіантів подання показників:

• особистий кабінет споживача на сайті ЦКС;

• особистий кабінет на сайті Київтеплоенерго;

• особистий кабінет на сайті Київводоканалу;

За допомогою мобільного застосунку Комуналка

Зателефонувавши до Call-центру за номером (044) 247−40−40 або на мобільні номери

або на мобільні номери Звернувшись на безкоштовну гарячу лінію: 0−800−404−407 (з мобільного)

(з мобільного) Використовуючи чат-боти у Viber та Telegram для передачі даних квартирних лічильників

Читайте також: За газ доведеться платити по-новому

Важливо зазначити, що мешканці, які встановили у своїх помешканнях водонагрівачі і не користуються централізованим постачанням гарячої води, зобов'язані щомісяця надавати показники лічильників, навіть якщо вони залишилися незмінними.

У разі несвоєчасної передачі показань, нарахування будуть здійснюватися на основі даних загальнобудинкового лічильника, а за його відсутності - згідно з встановленими нормативами.

Якщо ви тривалий час не подавали показники лічильників, їх можна актуалізувати, звернувшись до сервісного центру ЦКС або скориставшись дистанційними каналами зв'язку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яка категорія українців залишиться без субсидії на оплату ЖКП у вересні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!