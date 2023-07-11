Пляж, бірюзова вода та скелі: Дружбівський кар'єр під Києвом для відпочинку

Як дістатися до Дружбовського кар'єру в Житомирській області.

Дружбівський кар'єр, колись використовуваний для забезпечення військової промисловості будівельними матеріалами, тепер перетворився на захоплююче місце відпочинку для місцевих жителів. Розташований у селі Дружба, в Житомирській області, цей затоплений кар'єр має свої особливості, які привертають увагу туристів.

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Знаходиться Дружбівський кар'єр за географічними координатами 51.19568, 27.98432, у смт Дружба, Житомирська область, Україна. В минулому він служив важливим джерелом нерудних копалин, забезпечуючи потреби військової промисловості у будівельних матеріалах. Саме через цю специфіку його офіційна назва містила посилання на військову діяльність. Проте, у 2020 році кар'єр був переданий до Фонду державного майна, а приставку "Міноборони" було виключено.

Сьогодні затоплений кар'єр приваблює відпочиваючих своєю красою. Тут можна насолоджуватися чистою бірюзовою водою, милуватися високими скелями, покритими лісом, та спускатися по штучних горах до пляжу. Знаходиться також кар'єр у неподалік від геологічного заказника "Камінне село", який вважається природним дивом. Його унікальність полягає в скельних утвореннях, схожих на кам'яні будинки, що надзвичайно захоплює туристів своєю неповторністю.

Дружбівський кар'єр – це місце, де природа Житомирщини зберегла свою вроду навіть у середині промислової зони. Тут можна знайти гармонію з природою та насолодитися неперевершеними краєвидами.

Щоб дістатись до Дружбівського кар'єру найкраще скористатись машиною, адже громадський транспорт туди не ходить.

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