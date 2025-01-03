Щонайменше 3 тисячі крилатих ракет, ракет-дронів і не тільки: Шмигаль розповів про плани ОПК на 2025 рік

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів 3 січня перше засідання уряду в 2025 році та окреслив ключові плани для українського оборонно-промислового комплексу на поточний рік. За словами прем'єра, бюджет на забезпечення армії та розвиток оборонної промисловості цього року досягне рекордної суми — 2,23 трильйона гривень.

Кожна гривня державного бюджету, сплачена платниками податків, буде спрямована на ці потреби. Про це Шмигаль написав у Telegram.

Видатки на озброєння та військову техніку складуть не менше ніж 739 мільярдів гривень. Шмигаль також зазначив, що українські підприємства оборонного комплексу мають намір збільшити свої виробничі потужності до рівня $30 мільярдів.

Читайте також: Чому в 2024 році не закінчилася війна і чи закінчиться вона в 2025?

У межах проєкту "Зброя перемоги" планується впровадження довгострокових контрактів з виробниками на період від трьох до п’яти років. Крім того, за завданням Президента України, передбачено створення щонайменше 30 000 далекобійних дронів. Також заплановано виробництво близько 3 000 крилатих ракет і ракет-дронів.

Ще одним важливим напрямком стане розвиток "данської моделі", за якою міжнародні партнери фінансуватимуть закупівлю озброєння в українських підприємств для потреб ЗСУ. У 2025 році в рамках цієї ініціативи Україна розраховує залучити понад $1 мільярд.

Нагадаємо, у 2024 році армія Росії зазнала найбільших втрат за час свого існування.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!